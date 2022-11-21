İzmir'de 28 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

Olay, dün Bergama ilçesi Turabey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz'ün (28) anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Levent Aydın

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