İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın

İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın
İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde 3 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 4357 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında ikamet eden İsmail K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Mahalleli tarafından fark edilen yangın, zaman kaybedilmeden polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği olayda, yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. İkamette 4 kişinin yaşadığı ancak yangın esnasında evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrendi.

Öte yandan, yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis söz konusu olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa İç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.