İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eyül-3 Ekim arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 12 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlardaki aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ali İhsan Çiftçi



İLGİLİ HABER İzmir'de 450 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İLGİLİ HABER 2 bin 280 litre kaçak içki ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi