İzmir'de 365 gün içinde deprem yaraları sarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde yaşanan deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin ardından yeni konut ve iş yerleri için yaraları sarmayı sürdürüyor. Bakanlık, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yaraların sarıldığını vurgulayarak afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutların ve iş yerlerinin 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildiğini bildirdi. İzmirli vatandaşlara bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlanırken kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edilirken ilk konutların teslim töreni geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla gerçekleşti. Bugüne kadar bin 400'ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve Mayıs ayına kadar tamamının teslim edileceği açıklandı.

13 bin konut ve dükkan

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa ederken yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Bu projeler tamamladığında ise kente toplamda 13 bin konut ve dükkan kazandırılmış olacak. İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı merkezde ve 3 bin 657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi. Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 iş yerinin tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden; 841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken 2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam ediyor. 459 konut ve 25 iş yerinin inşaat faaliyetleri, sosyal donatı çerçevesinde anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları da devam ediyor. Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi çerçevesinde; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu ve 3 adet terfi merkezi inşaatı da tamamlandı.

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor

Ayrıca yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için bakanlık tarafından, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi. Bu çerçevede İzmir'de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunuldu.

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle İzmir'de 12 bin 400 konut inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde İzmir'de toplam 12 bin 400 konut inşa edilirken 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. “İlk İş Yerim” çerçevesinde İzmir Kemalpaşa'da 40, Aliağa'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkanı esnafın hizmetine sunuyoruz.

İzmir'de toplam büyüklüğü 637 bin metrekarelik, 5 millet bahçesi projesi

TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli proje de millet bahçeleri oldu. Kentte toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi'nin yapımına devam edilirken Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerinin de projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.

Ülke genelinde çalışmalar da sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlık koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut inşası tamamlandı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dahilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Bakanlığımızca yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "asrın felaketi" olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakanlık sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini fiilen devam ettirirken, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut maksatlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte yaklaşık 500 bini aşkın konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyon yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.

Ali İhsan Çiftçi



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