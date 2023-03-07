İzmir'de 37 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Mart saat 07.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 37 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Akın Küçükkurt
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