İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının alınması üzerine harekete geçti. 330 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili geçişleri organize ettiği suçlamasıyla 4 şüpheli de jandarma ekiplerine teslim edildi. iki teknedeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türk vatandaşı zanlıların ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, kendilerinin de yasa dışı yoldan Avrupa'ya gitmek için tekneye bindiklerini söyledikleri öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi



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