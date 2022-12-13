İzmir'de 42 göçmen yakalandı, 38 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Aralık saat 02.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler aynı gün Karaburun ilçesi açıklarında 04.40 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 38 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akın Küçükkurt



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