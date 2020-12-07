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İzmir'de 56 saatlik kısıtlamanın ardından caddeler hareketlendi

İzmir'de 56 saatlik kısıtlamanın ardından caddeler hareketlendi
İzmir'de 56 saatlik kısıtlamanın ardından caddeler hareketlendi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle beraber İzmir'de işlek caddelerde araç trafiği oluştu.

İzmir'de 56 saatlik kısıtlamanın ardından caddeler hareketlendi - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren 56 saatlik kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Anadolu Caddesi'nde araç trafiğinde yoğunluk oluşmaya başlarken, işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar da sokaklara döküldü. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00'de yeniden başlayacak ve ertesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

Ali İhsan Çiftçi

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