İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı

İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı
İzmir'de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aynı istikamete giden otomobile arkadan çarptıktan sonra savrularak refüjü aşıp karşı şeride geçti. 3 otomobil, 1 cip ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

İzmir’de 6 araçlık zincirleme kaza: 11 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y., idaresindeki 35 HB 0780 Ford marka minibüs, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne gitmekte olan Refik B., yönetimindeki 35 Y 5867 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan minibüs daha sonra demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti ve Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Can Y., yönetimindeki Renault marka 20 ACJ 615 plakalı otomobile çarptı. Ali Can Y'nin otomobili ise savrularak aynı istikamete gitmekte olan Kürşat D., idaresindeki 35 S 71027 plakalı Mercedes marka servis minibüsüne çarptı. Bu esnada Burak Y.'nin çarptığı demir bariyerler ise Hüseyin E., idaresindeki 35 UK 669 plakalı Hundai marka otomobil ile Ecem H., yönetimindeki 35 EC 997 plakalı Volkswagen marka araca çarparak zarar verdi.

Cadde 2 saat boyunca trafik akışına kapatıldı

Sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılırken, kazada 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici vasıtası ile bulundukları yerden kaldırırken, belediye ekipleri yola saçılan yüzlerce boş makaron ve araçlardan kopan parçaları temizledi. Ayrıca, cadde yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tekrardan trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mustafa İç

İLGİLİ HABER
İzmirde tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'de tekne kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Batmanda feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Batman'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İLGİLİ HABER
Esenyurtta ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Fransadan Erzuruma tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti Fransa’dan Erzurum’a tatile gelen kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.