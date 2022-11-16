İzmir'de 6 milyon TL'lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren geneli emekli olan 330 kişiyi kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek borçlandırıp senet imzalatan veya muvafakatname alarak maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur edip, yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde ise sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren şahıslara da operasyon gerçekleştirildi.

Mustafa İç

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