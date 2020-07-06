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İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Foça ve Karaburun ilçelerinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.30'da, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında motorsuz lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 sığınmacı kurtarıldı.

Ayrıca, aynı gün saat 08.24'te, Karaburun ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki 36 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından kurtarılan 65 sığınmacı karaya çıkartıldı.

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