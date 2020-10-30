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İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.

Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu: "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun"

'Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır'

İletişim Başkanı Fahretin Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada "İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." ifadelerini kıllandı.

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