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İzmir'de 7 bin 200 paket kaçak sigara ve 185 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 7 bin 200 paket kaçak sigara ve 185 şişe sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 7 bin 200 paket kaçak sigara ve 185 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde 7 bin 200 paket kaçak sigara, Karabağlar ilçesinde ise bir depoda 185 şişe sahte içki ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin söz konusu depoda yaptığı aramada 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İkinci olayda ise, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 185 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ali İhsan Çiftçi

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