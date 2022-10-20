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İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, 12 - 18 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürüttü.

Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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