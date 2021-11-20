İzmir'de aile sağlığı merkezinde sıra kavgası

Olay, 18 Kasım Perşembe günü saat 11.43 sıralarında İzmir'in Buca ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde yaşandı. Sağlık kontrolü için merkeze gelen 22 yaşındaki E.K. ile 44 yaşındaki T.C. arasında bir süre sonra sıra tartışması başladı.

Merkezdeki diğer vatandaşların gözü önünde bir süre devam eden sözlü tartışma aile hekiminin kapısı önünde alevlendi. T.C.'nin kapı önünde E.K.'yi itmesi üzerine ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 44 yaşındaki T.C., genç adamın boğazından sıkarak bekleme sandalyelerinin üzerine yatırdı.

Kavga anları güvenlik kameralarına da yansırken, bu sırada aile hekimi olduğu öğrenilen kişi, kavgayı ayırarak E.K.'nin ciddi bir zarar görmesini engelledi. T.C. ise olay yerinden uzaklaştı. Bir süre baygınlık geçiren ve öğrenci olduğu öğrenilen E.K. daha sonra karakola giderek T.C.'den şikayetçi oldu.

Aile sağlığı merkezinde iki vatandaşın sıra kavgasına tutuştuğunu anlatan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Öğrenci olduğunu öğrendiğimiz E.K., baygınlık geçiriyor ve neredeyse hayati tehlikeye girecek boyuta geliyor. Buralara sarhoşu ve uyuşturucu kullanan kişiler de gelebiliyor” dedi.

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