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İzmir'de akılalmaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

İzmir'de akılalmaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı
İzmir'de akılalmaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

İzmir’in Menemen ilçesinde, 6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de akılalmaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı - Tıkla İzle

Akıl almaz olay, Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı. Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Caminin yanında 6 ay önce ev tutmuş, camiye doğru tünel kazıyormuş

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı. Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.
Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

Ayhan Ederoğlu
 

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