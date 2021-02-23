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İzmir'de alacak verecek meselesi cinayetle bitti

İzmir'de alacak verecek meselesi cinayetle bitti
İzmir'de alacak verecek meselesi cinayetle bitti

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıslardan S.İ., Özgür Naygı'yı (25) tabancayla başından vurarak öldürdü.

İzmir'de alacak verecek meselesi cinayetle bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Tepecik semti 1217 sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.İ. ve Özgür Naygı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce S.İ. isimli şahıs, yanında bulunan tabancasını Özgür Naygı'ya doğru ateşleyerek olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından başından ağır şekilde yaralandığı tespit edilen Özgür Naygı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Naygı, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Naygı'nın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından, otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri de olayın ardından kaçan S.İ. için arama çalışması başlatırken mahalleye çevik kuvvet ile özel harekat polisleri sevk edildi.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri - Hakan Polat
 

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