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İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı
İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

İzmir’in Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yandı.

İzmir’de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı - Tıkla İzle

 Bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşların ve itfaiyenin yoğun çaba sarf ettiği yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.50 sıralarında Turgut Reis Mahallesi, Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kullanılmadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.


Mustafa İç - Salih Yılmazsoy
 

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