İzmir'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı

Edinilen bilgiye göre kaza, 01.30 sıralarında Konak Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki 35 AY 6834 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak takla attı. Çarpmanın neticesinde takla atan araç, yolun ortasında ters durdu. Meydana gelen kazada takla atan araç, başka bir otomobile çarparak maddi hasar oluşturduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri takla atan araçtan çıkan E.Y.'yi ayakta tedavi etti. Takla atarak ters dönen araç kaza yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü E.Y.'nin 167 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü E.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Akın Küçükkurt

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