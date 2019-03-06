İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de alkollü sürücü refüje daldı

İzmir'de alkollü sürücü refüje daldı
İzmir'de alkollü sürücü refüje daldı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı. Ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S'nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Süleyman S'nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.  

Nazmi Can Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.