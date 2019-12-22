İzmir'de ana su borusu patladı, üç büyük ilçede su kesintisi var

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 48 saat boyunca sürmesi bekleniyor.

Ali İhsan Çiftçi