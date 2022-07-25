İzmir'de araç yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

Kaza saat 07.50 sıralarında, Torbalı - Tire yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada yol kenarında bekleyen biri çocuk iki kişi bir anda karşıya geçmek istedi. Bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen ve tarım işçisi oldukları öğrenilen iki kişiye otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle 1'i çocuk 2 kişi, metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerlerinden kimlik çıkmadı

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında kız çocuğu, diğerinin de 60 yaşlarında bir kadın olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden iki kişinin de cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü F.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz

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