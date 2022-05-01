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İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı

İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı
İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

İzmir'de aracın çarptığı otomobil takla attı, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesinde bulunan Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarpmasıyla H.C. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın devamında ise başka bir hafif ticari araç sürücüsü M.Y. de kaza sonucu aniden duran araca çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, otomobildeki yolcu K.A. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Akın Küçükkurt

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