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İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu

İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu
İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu

İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanak yağmur seli beraberinde getirdi. Sel sularında mahsur kalan araç sürücüleri yardım beklerken imdadına trafik polisleri yetişti.

İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağış sebebiyle İzmir'in ana arterleri tıkanırken, Anadolu Caddesi - Yeni Girne Caddesi yol ayrımı mevkii, Yamanlar Deresi'nin taşması sonucu sel altında kaldı. Sel suları nedeniyle araçlar yolda mahsur kalırken, sürücülerin imdadına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Sel suları nedeniyle ilerleyemeyen bazı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken, bazı araçları trafik polislerinin de yardımıyla vatandaşlar iterek sulardan çıkarmaya çalıştı.

Vatandaş çekicilerden dert yandı

Sel sularında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlardan Ömer Yalçın, araçlarını sudan kurtaran çekicilerin yüksek ücret talep etmesinden dert yandı. Canlarını zor kurtardığını belirten Yalçın, "Halimizi görüyorsunuz. Arabalar suyun içinde kaldı. Onlarca araç suyun içinde kaldı, biz de canımızı zor kurtardık, camdan kendimizi dışarı attık. Araba gitti zaten pert oldu. Bizim gibi orada mahsur kalan kadınlar da vardı, onlara da yardımcı olduk. Ne olacak bilmiyorum. Sabah 7'den beri buradayız. Bekliyoruz sabahtan beri yardımı. Çekiciler de burada bekliyorlar. Arabayı kurtarıp 100 metre ileri götürüyorlar, bizden 300 lira ücret istiyorlar. Bu da ayrı bir sorun" açıklamasında bulundu.

Motosikletiyle sel sularına düşen ve polislerin yardımıyla kurtulan vatandaşlardan Hüseyin Gazi Saraç ise, "Sabah 7.30 gibi işe geliyorduk. Sağanak yağmur sebebiyle her yer göle dönmüş. Yanımdan geçen büyük otobüsler su dalgası yapınca, motosikletimle beraber suya düştüm ben. O saatten beri uğraşıyorum, yardım bekledim. En son polis ve itfaiye gelip bize yardım etti. O saatten bu yana rezillik çekiyoruz. Tüm yollar kapalı işime gidemiyorum. Bu saat oldu daha üstümü değiştiremedim. Maddi hasarımız da çok büyük. Nasıl karşılanacak bu zarar bilemiyoruz" diye konuştu.

Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan - Hakan Polat
 

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