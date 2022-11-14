İzmir'de araçlarında 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saat 00.45 sıralarında Çaltılıdere Mahallesi İzmir-Çanakkale yolu üzerinde durdurdukları bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan E.E. ve U.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı Ergün



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