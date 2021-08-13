İzmir'de arazide tarihi eserler bulundu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Gümüşsuyu mevkisinde bulunan bir çay bahçesi önündeki arazide çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve çeşitli dönemlere ait 19 parça kırık seramik parçaları, yaklaşık bir metre çapında eski zahire küpü ile yassı biçimde yaklaşık 20 santim kalınlığında taş çıkarıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yetkililer tarafından açılan zahire küpünün boş çıktığı öğrenildi.