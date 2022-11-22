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İzmir'de aşırı yağış sonrası oluşan heyelan yolu kapattı

İzmir'de aşırı yağış sonrası oluşan heyelan yolu kapattı
İzmir'de aşırı yağış sonrası oluşan heyelan yolu kapattı

İzmir'in Tire ilçesinde, etkili olan sağanak yağış dereleri taşırırken, Çeriközü Mahallesi civarındaki heyelan yolu kapattı.

İzmir'de aşırı yağış sonrası oluşan heyelan yolu kapattı - Tıkla İzle

Tire'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber Çeriközü Mahallesi'ndeki dereler taştı, mahalledeki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri, araçlarıyla geçiş yapamayınca Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, hemen bir çalışma başlattı. Yol, 1 saat süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz

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