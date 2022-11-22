İzmir'de aşırı yağış sonrası oluşan heyelan yolu kapattı

Tire'de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber Çeriközü Mahallesi'ndeki dereler taştı, mahalledeki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri, araçlarıyla geçiş yapamayınca Tire Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, hemen bir çalışma başlattı. Yol, 1 saat süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz

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