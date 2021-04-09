İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı

İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de görev yapan KT-1 tipi uçağının, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, hemen başlatılan arama-kurtarma çalışması ile iki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı - Tıkla İzle

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

İzmir Valiliğinden düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1T eğitim uçağı, bugün saat 10.40 sularında, henüz belirlenemeyen bir sebeple, Foça ilçemizin Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında, denize düşerek kaza kırıma uğramıştır. Uçaktan atlayan 2 pilotumuz sağ olarak kurtarılmıştır”.

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.