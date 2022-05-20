İzmir'de ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün 06.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurel Türkmen (61) evinin yakınlarında yürüdüğü esnada, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Türkmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Türkmen'in cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kıskandığı için bıçaklamış; daha önce de defalarca tehdit etmiş

Cinayet zanlısı Ş.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü. Türkmen'in, Ş.T. ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı, 28 Mart'ta ise kızıyla birlikte Karabağlar ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayın meydana geldiği yerin, Nurel Türkmen'in evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Cinayete kurban giden kadının daha önce de eşi tarafından defalarca ölümle tehdit edildiği ve bu nedenle çok fazla dışarı çıkmadığı öğrenildi.

Tutuklandı

Ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ş.T. ise polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi