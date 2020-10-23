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İzmir'de baba oğul kavgası kanlı bitti

İzmir'de baba oğul kavgası kanlı bitti
İzmir'de baba oğul kavgası kanlı bitti

İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde yaşayan baba V. N. ile oğlu E. N (36), arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte baba V.N. oğlu E.N'ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu E.N. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, E.N. önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan E.N'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç
 

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