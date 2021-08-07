İzmir'de bağ evine kumar operasyonu: 32 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E.Ş., isimli şahsın kendisine ait bağ evini kumar oynattırmak için M.Ç., isimli şahsa kiraladığı bilgisi edinildi. Bunun üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen jandarma ekiplerince, Payamlı Mahallesi Küçükkaya Caddesi üzerinde bulunan bağ evine operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde; tombala oynarken suçüstü yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira idari para cezası uygulanırken, bağ evi mühürlendi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere ise el konuldu.

Öte yandan, şüpheli M.Ç., hakkında ‘Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER Polis ekiplerinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 12 kilo 900 gram skunk ele geçirildi