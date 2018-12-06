İzmir'de bakkal dükkanında karı kocaya korkunç infaz

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde anayol üzerinde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çifti, olay yerinde hayatlarını kaybetti. İki kız evlat sahibi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedenleri, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Herhangi bir soygunun olmadığı iş yerinde, saldırının kimler tarafından yapıldığının belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.