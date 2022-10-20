İzmir'de barakada sır ölüm: Bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olay saat 10.30 sıralarında Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısında bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına baraka kuran ve tek başına burada yaşadığı öğrenilen Mustafa Avar (55), bir kişi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Avar'ın bacağından bıçaklandığı ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali İhsan Çiftçi



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