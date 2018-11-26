İzmir'de belediye otobüsleri çarpıştı: 18 yolcu yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Egekent 2'de meydana geldi. 35 JKJ 52 plakalı yolcu otobüsünün şoförü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 DB 5985 plakalı başka bir belediye otobüsüne çarptı. Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan yolcular hemen sağlık görevlileri ve emniyet güçlerine haber verirken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 yolcunun hafif yaralandığı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralılar tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İsmail Hakkı Ergün - Tolga Tahçı

