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İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Yangın saat 09.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Egekent-2 - Bostanlı İskele seferini yapan 428 hat numaralı ESHOT belediye otobüsünün, arka tarafında motor kısmında başlayan yangın sebebiyle bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları gören otobüs şoförü aracı yolun sağına çekerken, otobüs içerisindeki 15 yolcu tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler otobüsü sardı

Otobüsün arka kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsteki yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten
 

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