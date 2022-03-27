İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama

İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama
İzmir'de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama

İzmir’de piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilere ait 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 24 bin 400 lira sahte para ve silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de binlerce lira sahte para ele geçirildi: 1 tutuklama - Tıkla İzle

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya yüklü miktarda sahte para süreceğine yönelik bilgi edindi. 25 Mart'ta harekete geçen ekipler, H.Y. ve M.Y., isimli 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların, Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan 4 ev ve 1 aracında yapılan aramalarda; 24 bin 400 TL sahte para (Seri numaraları aynı 488 adet 50 TL'lik banknot), 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa İç
 

İLGİLİ HABER
Konyada yasa dışı üretildiği iddia edilen 39 av tüfeği ele geçirildi Konya’da yasa dışı üretildiği iddia edilen 39 av tüfeği ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Sarp Sınır Kapısında kaçak oyun makineleri ele geçirildi Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak oyun makineleri ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Sokak ortasındaki tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Hatayda 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.