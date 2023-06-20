İzmir'de binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şehirlerden İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından, Kemalpaşa ilçesinde bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 55 bin 776 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa İç



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