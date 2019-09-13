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İzmir'de bir kadın evde el ve ayakları bağlı halde bulundu

İzmir'de bir kadın evde el ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de bir kadın evde el ve ayakları bağlı halde bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde sevgili tarafından darp edildiği iddia edilen bir kadın, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış şekilde bulundu.

Olay, Konak ilçesi Namık Kemal Mahallesi 427 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir evden çığlıklar geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu polise haber verdi. Adrese giden ekipler, pencerenin demir korkuluklarını kırarak eve girdi. Ekipler evde çıplak halde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış şekilde D.B.'yi buldu. Vücudunda darp izleri bulunan kadının elleri ve ayakları ekipler tarafından çözülürken, D.B. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili D.B.'nin sevgilisi Fatih K. gözaltına alındı. Öte yandan emniyetten yapılan açıklamada, olayın domuz bağı ile alakası olmadığı belirtildi.

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