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İzmir'de bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir'de bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İzmir'de bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen ve iş makinesi sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir’de bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında İzmir Tire Karayolu'nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 35 BDM 422 plakalı tır, aynı istikamette giden Ramazan Nas idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi savrularak ters dönerken, sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ramazan Nas'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yakup Fatih Şaşmaz

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