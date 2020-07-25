İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı

Yangın, Alsancak Mahallesi 1479 Sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin dış cephesindeki reklam panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunan yaklaşık 20 müşteri kısa sürede otelden tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince otelin dış cephesini ve çatı katını saran alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangın sonrası otelde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Mustafa İç