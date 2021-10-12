İzmir'de boş arazide insan vücudu parçaları bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi'nde bulunan, mermer atıklarının bulunduğu boş bir arazide meydana geldi.

Arazide insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölge ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bulunan vücut parçaları ile tıbbi malzemeler, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Torbalı Kaymakamlığı ise idari soruşturma başlattı.

Ali İhsan Çiftçi

