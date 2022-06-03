İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

İzmir'de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti
İzmir'de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından boynundan silahla vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mayıs Salı günü Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Okan Duvahan (36) ve C.B. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte C.B. yanında bulunan tabancayla Ali Okan Duvahan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalede boynundan vurulan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Duvahan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 10 gündür tedavi altında olan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan'ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli C.B. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akın Küçükkurt
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.