İzmir'de bu da oldu, kaldırım taşlarını çaldılar

Olay, dün Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri, kayıplara karışan kaldırım hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.

Doğukan Türkmen

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