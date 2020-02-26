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İzmir'de bulunan kayıp kızlar ailelerine kavuştu

İzmir'de bulunan kayıp kızlar ailelerine kavuştu
İzmir'de bulunan kayıp kızlar ailelerine kavuştu

Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 3 lise öğrencisi ailelerine teslim edildi.

20 Şubat tarihinde Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Y. (16), Gülizar S. (16) ve Buse A. (16), ailelerinin kayıp başvurusunun ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti.

3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlar da polis tarafından titizlikle incelendi. Kayıp olan 3 kız çocuğu dün İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A., Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde yetiştirme yurduna gönderildi. Geceyi burada geçiren çocuklar, bugün ailelerine teslim edildi. Çocuklarını teslim almak için yetiştirme yurduna gelen aileler, açıklama yapmadan araçlarıyla yurttan hızlıca ayrıldı.

İfadelerinde kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Kızların palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı.
Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.

Ali İhsan Çiftçi - Ali Gözeten
 

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