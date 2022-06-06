İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli adli kontrolle serbest

25 Mayıs günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinde Bülent Ersoy'un “Yüzünü Göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapatmıştı. Torbalı İlçe Kaymakamlığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konuyla ilgili şüphelinin, elektronik işiyle uğraşan F.G. olduğu ve kolluk birimleri tarafından yakalandığı belirtildi. Ayrancılar Mahallesi'nde bazı cami ve hoparlörlerden 50 saniye süre ile korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma çerçevesinde; 27 Mayıs günü elektronik işiyle uğraşan şüpheli F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.