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İzmir'de çiçekçiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'de çiçekçiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İzmir'de çiçekçiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, iddiaya göre çiçek satan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Konak Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iskele önünde çiçek satan iki grup arasında henüz belirlemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi neticesinde, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerin gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Mesut Demir D ve Devran Demir D., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaralılardan Serdar S. (29) ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa İç

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