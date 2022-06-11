İzmir'de cinayet: Telefon tartışması kanlı bitti

Olay saat 22.30 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Masum Özyekin (26) ile aynı mahallede oturduğu öğrenilen Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştı. Telefonda çıkan tartışmanın ardından Özyekin'in oturduğu sokağa otomobille gelen Mehmet Raşit Ö., yanında getirdiği tabancayla Özyekin'e ardı ardına ateş açtı.

Göğüs, karın, kasık ve bacaklarına 7 mermi isabet ettiği öğrenilen Mehmet Masum Özyekin kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Özyekin komşuları tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Masum Özyekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli her yerde aranıyor

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine alarak çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulunurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi

