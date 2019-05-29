İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de cinayetten aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

İzmir'de cinayetten aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı
İzmir'de cinayetten aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

İzmir’de işlenen bir cinayetten aranan ve ayrıca hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, hakkında" Kasten Öldürme, Ruhsatsız Silah bulundurma, Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Yarar sağlama, Hakaret, Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hükümlünün kaçması suçları olmak üzere 9 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile bulunan Ö. T.(30) yakalanmasına yönelik olarak teknik ve fiziki çalışma başlattı. Uzun süren takip sonucu zanlıyı Türkmen Mahallesi Ülgen Çıkmazı'nda tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyonla Ö.T.'yi gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.  

Zafer Hacısalihoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Tavuk Yahni tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.