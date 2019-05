İzmir'de cinnet getiren bir kişi dehşet saçtı: 2 ölü 1 ağır yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyrekli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte bakıcılık yaptığı öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdiği iddia edilen O.K. (27) birlikte yaşadığı Gizem T. (24) ve Gizem T.'nin oğlu Kaan K.'yı (2) pompalı tüfekle vurduktan sonra canına kıymaya kalktı. Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem T. ve oğlu Kaan K. olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Pompalı tüfeği göğsüne dayayıp ateş eden O.K. ise ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.K. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Gizem T. ve oğlu Kaan K. cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başar Uçar