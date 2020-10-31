İzmir'de çöken 8 katlı binada umutlar hassas burunlarda

İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan Bayraklı ilçesindeki Yağcıoğlu Apartmanında çok sayıda arama kurtarma ekibinin zamana karşı mücadelesi sürüyor. Tamamen çöken 8 katlı binada enkaz altında olduğu düşünülen 7 kişiyi arayan ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik isteyip dinleme yapıyor. Dinlemenin yetersiz kaldığı yerde ise devreye arama kurtarma köpekleri giriyor.

Hassas burunlu arama kurtarma köpekleri, enkaz altında kaldığı düşünülen depremzedelerin olduğu yeri bulmak için çaba gösterirken, ekipler de köpeklerden gelen işaretlere göre arama yapılacak yeri tespit ediyor.

Hasarlı binaların tespiti yapılıyor

Öte yandan, depremde yıkılmayan ancak hasar gören binaların tespitine de başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler, depremde çatlaklar oluşan binaların taşıyıcı sistemini kontrol edip kullanılamayacak düzeyde olanlara ağır hasar raporu veriyor.

Ali Gözeten - Fadıl Pişkin

